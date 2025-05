Saiu de casa transtornado e foi achado morto pela mãe

Transtornado, agredido e morto.

Bernardo Prieto Arruda, de 18 anos, foi assassinado a tiros quando tentava esfaquear os agressores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsAppf