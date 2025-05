Sargento é baleado e dono de bar morre após atentado

Um homem morreu e um sargento da Polícia Militar ficou ferido após uma ação criminosa.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (21), em um bar no bairro Jardim Paula 2, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

