VÍDEO: Mulher provoca quebra-quebra em supermercado de Pinda

Uma mulher causou tumulto no Supermercado Simpatia, no centro de Pindamonhangaba, nesta quarta-feira (21), após ser abordada por seguranças sob suspeita de furto. O incidente ocorreu no período da tarde e chamou a atenção de clientes e pedestres que passavam pelo local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com testemunhas, a confusão começou quando os seguranças tentaram impedir que a mulher saísse do estabelecimento com produtos não pagos. A suspeita reagiu de forma violenta, derrubando mercadorias e causando danos ao patrimônio do supermercado.