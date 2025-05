Com recurso do PAC, São José abre licitação para nova maternidade

A Prefeitura de São José dos Campos abriu a licitação para a construção da nova maternidade do Hospital Municipal. A obra poderá custar até R$ 77,5 milhões - os recursos virão do Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), do governo federal.

As propostas serão abertas no dia 15 de julho. A empresa vencedora da concorrência terá dois anos para concluir o serviço.