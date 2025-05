Cidadania move ação contra Pelom da destinação de áreas verdes

Em dezembro de 2023, Anderson enviou duas propostas à Câmara - a Pelom e um PLC. O PLC lista as hipóteses em que as áreas públicas poderão ter a destinação afetada, como: ocupação de interesse social até 2016; alienação ou permuta com o objetivo de construir em programa habitacional de interesse social; e em razão da necessidade de mobilidade urbana, nos casos de alargamento e conexões viárias, sendo exigida a compensação da área desafetada.

O governo tentou votar a Pelom pela primeira vez em fevereiro de 2024, mas recuou por não ter os votos necessários. Já o PLC foi aprovado no mês seguinte, já que precisava de apenas 11 dos 21 votos - na ocasião, foram apenas oito votos contrários. Mas, enquanto a Pelom não fosse aprovada em dois turnos e promulgada pela Câmara, o PLC não tinha validade.

A Pelom foi aprovada em primeiro turno apenas no dia 10 de abril desse ano, com 14 votos a favor (justamente o número mínimo necessário, que representa dois terços da Câmara) e sete contra. A votação em segundo turno ocorreu em 15 de maio - o texto foi aprovado com 15 votos a favor e seis contra. A emenda foi promulgada no mesmo dia pelo presidente da Câmara, vereador Roberto do Eleven (PSD).