VÍDEO: Pastor viraliza após chutar bebê reborn durante culto

Um pastor viralizou nas redes sociais após chutar um bebê reborn durante um culto no Dia das Mães (11). A mulher responsável pela boneca a teria levado para receber uma oração.

Ao perceber que trata-se de uma boneca reborn, o pastor chuta o falso bebê. Utilizando a Bíblia, ele explica que ser devoto de objetos inanimados é considerado idolatria. O vídeo gerou debates nas redes sociais e muita gente questionou se a cena não tinha sido armada pelo religioso.