Golpista usa IA para vídeo falso de arcebispo e extorsão de fiéis

A Arquidiocese de Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, divulgou na terça-feira (20) um alerta sobre a atuação de golpistas que compartilharam, nas redes sociais, um vídeo falso do arcebispo dom José Luiz Majella Delgado. Na gravação, Delgado aparece solicitando auxílio financeiro para o tratamento de saúde de uma criança doente.

Conforme o posicionamento da Arquidiocese, as imagens mostram o arcebispo usando veste vermelha. No entanto, a voz não é a dele. Ao fundo, aparece o túmulo do apóstolo Pedro.