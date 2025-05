Tubarões são flagrados em praia e assustam banhistas

Banhista se surpreenderam ao flagrarem tubarões nadando próximo a areia da praia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em um dos vídeos, gravado próximo ao Posto 1, é possível ver um tubarão-mako nadando pelas águas da região. Já em outro registro, feito por um professor de surfe no Posto 5, mostra um tubarão-martelo de aproximadamente 2,5 metros durante uma aula.