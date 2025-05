Pais vão a lanchonete, pedem água e abandonam bebê de 1 ano

A proprietária da lanchonete relatou que o casal chegou ao estabelecimento com a filha em um carrinho. O pai pediu uma garrafa de água mineral e comentou com a companheira que precisavam limpar uma casa.

Conforme registrado na ocorrência, em determinado momento, os pais saíram da lanchonete, deixando o carrinho com a bebê. Quando a proprietária tentou localizá-los, percebeu que eles já haviam desaparecido.

A comerciante estranhou a demora no retorno do casal. Como no carrinho havia fraldas, leite e biscoitos, ela preparou uma mamadeira e alimentou a criança com o que estava disponível.

A Polícia Militar foi acionada e, após ser informada sobre as características dos pais da menina, iniciou buscas na região. Os agentes foram até a casa onde o casal supostamente morava, mas eles não foram encontrados.