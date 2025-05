Condenado a 500 anos, João Cabeludo é chefão do PCC no Vale

João Aparecido Ferraz Neto, mais conhecido como “João Cabeludo”, é um traficante de São José dos Campos que faz parte da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital), sendo apontado como chefão do crime no Vale do Paraíba. Ele é um dos criminosos mais procurados do Brasil e também está na lista da Interpol. Especula-se que esteja vivendo na Bolívia.

Aos 66 anos, João é um dos "chefões" do PCC. Ele é acusado de crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele teve envolvimento em roubos a carros fortes e é apontado como o principal traficante de drogas da região.