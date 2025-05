Adeus, Daline: após dar à luz, mãe morre na saída do hospital

Uma jovem mãe morreu pouco depois de dar à luz a sua filha, vítima de uma embolia pulmonar, no momento em que deixava o hospital, depois da alta médica.

O caso trágico aconteceu no distrito de São Paulinho, em Acopiara (CE), e foi revelado pela imprensa local.