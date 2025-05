Mãe registra BO por suspeita de erro médico após morte do filho

Uma mãe registrou um boletim de ocorrência por suspeita de erro médico após a morte do filho de 19 anos, em hospital de Caçapava. O jovem havia sido atendido com pneumonia, recebeu alta e voltou ao hospital menos de 24 horas depois, onde morreu no dia 4 de maio. A ocorrência, no entanto, só foi registrada na última segunda-feira (19).

Diante do registro, a Polícia Civil de Caçapava investiga o caso ocorrido na Fusam (Fundação de Saúde e Assistência do Município de Caçapava). A mãe da vítima relata que o filho havia sido internado, liberado e retornado ao hospital em estado grave, vindo a falecer logo em seguida.