Mulher morreu por negligência médica no Vale, denuncia família

Uma mulher de 37 anos morreu na madrugada do último domingo (18), na Santa Casa de Cruzeiro, após vir transferida de Bananal em estado grave. A família denuncia que Kelsy Tamirez dos Santos, que era esposa e mãe de três filhos, foi vítima de negligência médica em Bananal.

Após a denúncia, o prefeito da cidade, William Landim da Silva (Republicanos), afastou preventivamente o médico que atendeu a paciente e o secretário de Saúde de Bananal, enquanto o caso é investigado.