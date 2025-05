Polícia acha livro de Hitler em ação contra apologia a massacre

Uma operação da Polícia Civil do Vale do Paraíba apreendeu materiais que fazem apologia ao nazismo e à violência em investigação sobre pichação na região que lembrou o massacre da escola Columbine, nos Estados Unidos.

Na ação, os policiais apreenderam na casa de um investigado o livro de Adolf Hitler (Minha Luta), uma faca, um simulacro de arma de fogo e textos sobre o massacre na escola americana.