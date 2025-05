Justiça torna rés 13 pessoas ligadas ao traficante João Cabeludo

Treze pessoas, entre familiares e pessoas próximas a João Aparecido Ferraz Neto, o traficante João Cabeludo, de São José dos Campos, tornaram-se rés por organização criminosa e lavagem de dinheiro após denúncia oferecida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

A decisão é da 3ª Vara Criminal de São José dos Campos. O despacho judicial com a decisão foi publicado na última segunda-feira (19).