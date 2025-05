Jonas: 'Deus está cuidando de tudo', diz Kelly Maria após doença

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Uma das principais influencers de São José dos Campos, a apresentadora Kelly Maria disse que “Deus está cuidando de tudo” após o também apresentador Jonas Almeida, com quem ela é casada e tem dois filhos, revelar que foi diagnosticado com câncer no pulmão e que terá que passar por uma cirurgia nesta quinta-feira (22).

Ex-Vanguarda, Jonas Almeida compartilhou a informação com seus admiradores por meio de um vídeo nas redes sociais. Ele contou da doença e que terá que tirar um pedaço do pulmão na cirurgia desta quinta-feira.

“Vou fazer cirurgia agora na quinta. Vou tirar um pedaço do pulmão, uns 20%, um quarto do pulmão, que parece que está infectado, e depois vou fazer quimioterapia também”, disse ele no vídeo.

Kelly Maria foi uma das primeiras a comentar na postagem. “Deus está cuidando de TUDOOO, meu amor!!! E pode deixar que tô em contato com ele pra organizar o que for preciso!!! Te amo além do infinito”, escreveu ela no perfil de Jonas no Instagram, onde é seguido por 110 mil pessoas.