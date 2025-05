Com câncer, Jonas fará cirurgia em São José: 'Minha fé é grande'

Após revelar que foi diagnosticado com câncer no pulmão, o apresentador Jonas Almeida, 45 anos, de São José dos Campos, ex-TV Vanguarda, contou que vai passar por uma cirurgia nesta quinta-feira (22), na qual será retirado um pedaço do pulmão.

“Vou fazer cirurgia agora na quinta. Vou tirar um pedaço do pulmão, uns 20%, um quarto do pulmão, que parece que está infectado, e depois vou fazer quimioterapia também”, disse ele em vídeo divulgado nas redes sociais.