VÍDEO: Terry Crews surpreende ao cantar sucesso de filme em SP

No Mercadão de São Paulo, o ator Terry Crews, 56 anos, mais conhecido pelos seus papéis em “Todo Mundo Odeia o Chris” e “Os Mercenários”, surpreendeu o público ao cantar “A Thousand Miles”, sucesso de Vanessa Carlton eternizado no filme “As Branquelas”, no qual ele participou.

Com bom humor e simpatia, o ator arrancou sorrisos, recebeu o carinho dos fãs e emocionou até uma guarda local. Terry retornou ao Mercadão de São Paulo nessa terça-feira (20). A primeira visita do astro ocorreu em maio de 2024.