VÍDEO: Homem solta cobras em condomínio em protesto por barulho

Um morador de um condomínio em Bangkok, Tailândia, chamou a atenção ao soltar duas cobras no corredor do prédio como forma de protesto contra um vizinho que mantinha um cachorro barulhento. O incidente, registrado em vídeo na última segunda-feira (19), ocorreu em um edifício que proíbe animais de estimação, mas as reclamações sobre o barulho do cão vinham sendo ignoradas há cerca de dois anos.

O responsável pelas cobras compartilhou o vídeo em suas redes sociais, justificando a ação como uma resposta ao vizinho que se dizia "amante de animais". Na publicação, ele ainda afirmou: "Hoje eu trouxe duas. Amanhã trarei mais. Eu não consegui carregar a maior hoje".