Mega-Sena já saiu 11 vezes no Vale e prêmios chegam a R$ 208,5 mi

O prêmio mais recente saiu em Caraguatatuba, no Litoral Norte, na terça-feira (20). O concurso 2.865 da Mega-Sena premiou um bilhete da região com R$ 51,50 milhões. O ganhador tem 90 dias para receber o valor da Caixa Econômica Federal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Sortudo ou sortuda de Caraguatatuba é o novo integrante da lista do Vale da Sorte, dos bilhetes do prêmio principal da Mega-Sena que já saíram no Vale do Paraíba. Foram 11 apostas premiadas desde 1998.

Com isso, apostadores da Mega-Sena no Vale acumulam R$ 208,52 milhões em prêmios da Caixa por terem acertado as seis dezenas do sorteio, segundo levantamento do setor de Loterias do banco estatal.

Em toda a história do prêmio, que começa em março de 1996, 11 bilhetes premiados da Mega-Sena saíram em oito cidades da região, todos com as seis dezenas completas (veja abaixo).

Bilhetes.