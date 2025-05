VÍDEO: Família vai até a maternidade para conhecer bebê reborn

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o momento em que uma família, utilizando máscaras de proteção, visita um bebê reborn dentro de uma maternidade, em um hospital.

A cena, que remete ao protocolo de recepção de recém-nascidos reais, dividiu opiniões nas redes.