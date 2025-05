Trabalhadores da construção fazem assembleia na entrada da Revap

Trabalhadores da construção civil realizam assembleia na entrada da Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, na manhã desta quarta-feira (21). Os funcionários terceirizados estão em campanha salarial. Cerca de 16 empresas atendem a refinaria da Petrobras.

De acordo com o presidente do Sintricon (Sindicato da Construção Civil), Marcelo Costa, a discussão salarial acontece por causa da grande parada técnica que vai ocorrer na refinaria no meio do ano. Na pauta de discussão estão aumento salarial real de 5% mais INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que atualmente é de pouco mais de 3%.