Dupla é detida com garrucha em carro de alta velocidade em SJC

Policiais militares prenderam um homem e apreenderam um adolescente em um carro que trafegava em alta velocidade pela região leste de São José dos Campos. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma arma.

O caso aconteceu na terça-feira (20) durante patrulhamento de Força Tática pela zona leste de São José dos Campos.