Caminhonete pega fogo na Tamoios em São José e mobiliza bombeiros

Uma caminhonete pegou fogo na manhã desta quarta-feira (21), em São José dos Campos, e exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

A corporação foi acionada por volta de 6h50 para uma ocorrência de incêndio em veículo pela Rodovia dos Tamoios, próximo ao DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), nas proximidades da saída do bairro do Putim, na região sudeste de São José.