GCM prende empresários que se passavam por policiais em São José

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos prendeu, na terça-feira (20), dois homens de 43 e 37 anos por usurpação de função pública, após serem flagrados fingindo ser policiais civis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A abordagem ocorreu na avenida General Motors, na região leste da cidade, após investigação e monitoramento conduzidos pelo CSI (Centro de Segurança e Inteligência).