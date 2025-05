Deixou bebê na boca de fumo por dívida de R$ 150 com drogas

Uma criança de apenas 1 ano e 2 meses foi resgatada pelo Conselho Tutelar de Sarandi, no norte do Paraná, após ter sido deixado pela própria mãe em um ponto de venda de drogas como garantia de pagamento de uma dívida. O caso, ocorrido na sexta-feira (16), foi denunciado por familiares da criança.

De acordo com o conselheiro tutelar Valdir Costa, a situação chegou ao conhecimento da família, que decidiu agir por conta própria.