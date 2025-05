Macabro, homem tentou arrancar cabeça da namorada após matá-la

Sandro Coutinho, de 23 anos, confessou à Polícia Civil que pretendia decapitar a ex-companheira, a empresária Mikaella Sagás, de 29 anos, morta com um corte profundo no pescoço.

Ele foi preso no dia 14 de maio, após cometer o crime na última sexta-feira (9). O caso ocorreu no apartamento da vítima, onde o corpo foi encontrado no dia seguinte com marcas de golpes de faca.