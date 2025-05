Fugiu de casa após contrair dívida de R$ 15 mil no 'Tigrinho'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com relatos da família, o envolvimento de Gisele com uma plataforma conhecida popularmente como “joguinho do tigrinho” começou de forma discreta, com uma aposta de apenas R$ 20. O que parecia inofensivo se transformou em uma compulsão. Em pouco tempo, ela acumulou mais de R$ 15 mil em dívidas, realizando apostas que chegavam a R$ 3 mil por semana, sempre às escondidas.

Aos poucos, mudanças de comportamento passaram a ser notadas. Gisele evitava conversas, escondia o celular e inventava compromissos para manter o vício em segredo. No auge do desespero, abandonou o carro sem combustível em um local ermo, utilizou transporte por aplicativo e até pegou carona com caminhoneiros para dificultar sua localização.

Ela foi encontrada pela Polícia Militar durante uma blitz na cidade de São Paulo. Segundo os agentes, Gisele estava desorientada e emocionalmente abalada. "Ela não aguentou o peso da culpa e a pressão. Queria desaparecer, mas, graças a Deus, está viva", relatou o marido, Luan Silva, que também enfrentou problemas com apostas no passado.