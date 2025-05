Acusado por 20 homicídios é morto pela PM; namorada morre depois

Um homem investigado por diversos crimes morreu em confronto com a Polícia Militar no município de Caraúbas (RN), e horas depois, sua namorada, uma adolescente de 17 anos, foi assassinada a tiros em São Bento (PB), cidade natal do suspeito.

Os dois episódios violentos foram registrados no último sábado (17) chocaram moradores do Sertão da Paraíba e da região Oeste do Rio Grande do Norte.