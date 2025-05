Pai drogado mata bebê e tenta comer coração da criança

Um homem de 31 anos matou brutalmente sua filha de apenas três meses e tentou comer o coração da criança. Isso tudo enquanto estava sob efeito da droga sintética conhecida como “spice”. O caso foi denunciado pela mãe da criança e registrado pelas autoridades locais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso chocou os moradores do vilarejo de Zabaikalsk, localizado próximo à capital da República da Buryátia, na Rússia.