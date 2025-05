Prendeu o anel no órgão genital e pediu socorro na UPA

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Quietude, em Praia Grande, litoral de São Paulo, no último dia 10 de maio.

Segundo informações do portal G5 News, a equipe médica da unidade realizou os primeiros procedimentos, mas, diante da complexidade do caso e do risco de agravamento do quadro clínico, foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros para auxiliar na remoção do objeto.

O prontuário médico indicou que esta não foi a primeira vez que o paciente passou por uma situação semelhante. O mesmo homem já havia procurado atendimento anteriormente por causa do uso de anel peniano, o que aponta para a repetição de uma prática considerada de risco.