'Tinha raiva do choro dela': pai mata a filha de 1 ano

A pequena Maya Pereira, de apenas 1 ano de idade, foi encontrada sem vida com sinais de agressão e uma marca de mordida no braço. O pai da criança, de 19 anos, assumiu a autoria do crime e se entregou à polícia no domingo (18).

Esse crime comovente abalou a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, no último fim de semana. De acordo com relatos de moradores, o jovem já apresentava um histórico de violência doméstica.