Mãe morre esfaqueada na frente da filha adolescente

Ela viu a mãe ser morta na sua frente.

Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas diante da filha adolescente. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, com quem ela mantinha um relacionamento há cerca de 17 anos. A filha do casal, menor de idade, presenciou o assassinato. O caso aconteceu no último dia 18, em Arapongas (PR).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.