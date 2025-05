Agora: apostador da região fatura mais de R$ 51 mi na Mega

Uma aposta simples feita em Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, foi uma das duas ganhadoras do concurso 2.865 da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira (20), em São Paulo. O prêmio total de mais de R$ 103 milhões será dividido entre dois bilhetes vencedores, garantindo a cada um R$ 51.507.067,95.

O outro ganhador é um bolão feito em Goiânia (GO), com cinco cotas. As dezenas sorteadas foram: 02 - 25 - 30 - 39 - 47 - 51.