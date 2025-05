Jovem morre indo para o cemitério visitar o túmulo da filha

A tragédia ocorreu em Sarandi, no noroeste do Paraná, durante o feriado de Natal de 2024. E o caso ainda gera muita repercussão local.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rua Caetano Senhorini, nas proximidades do Jardim das Torres.

Carolaine pilotava uma motocicleta Honda Biz quando perdeu o controle do veículo e bateu com força contra um poste de energia. O impacto causou ferimentos severos, levando à morte da jovem ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente. Apesar das tentativas de reanimação que duraram cerca de 45 minutos, Carolaine não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pelo médico do Samu.