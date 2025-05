Menina morre baleada enquanto amamentava bebê de 3 meses

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu no município de Viana, localizado a cerca de 220 km da capital São Luís. A vítima foi identificada como Davylla Carvalho Matos.

De acordo com informações da polícia, o crime ocorreu por volta das 21h, quando um homem armado invadiu a residência da jovem e efetuou diversos disparos. Davylla foi atingida por pelo menos quatro tiros e morreu ainda no local, antes que pudesse receber atendimento médico.

O bebê, que estava no colo da mãe no momento do ataque, não sofreu ferimentos. As autoridades investigam a motivação do homicídio e buscam identificar o autor dos disparos.