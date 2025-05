Garota de 12 anos é estuprada por 2 colegas na escola

Uma adolescente de 12 anos foi vítima de estupro em uma escola estadual. A agressão teria sido cometida por dois garotos, cujas idades não foram divulgadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime veio à tona na último dia 9 de maio, em Várzea Grande, quando a avó da vítima foi comunicada pela secretária da unidade de ensino. A funcionária, no entanto, não soube identificar os agressores.