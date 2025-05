Matou colega de sala por inveja: 'a alegria que eu não tinha'

As apurações indicam que o ataque foi premeditado e contou com a participação de outro colega da turma, também de 14 anos. Os dois sentavam perto da vítima e, conforme o inquérito, escolheram Melissa como alvo no próprio dia do crime. A faca utilizada foi levada pelo autor escondida na mochila. Após o assassinato, ele fugiu conforme um plano previamente traçado.

Ambos os adolescentes foram apreendidos e respondem por ato infracional análogo a homicídio qualificado. O caso segue sob investigação das autoridades mineiras.