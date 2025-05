Idosa é assassinada após denunciar tráfico

O julgamento ocorreu entre a manhã de sexta-feira (9) e a madrugada de sábado (10), no Tribunal do Júri da cidade, localizada a cerca de 250 quilômetros de Juiz de Fora.

Um homem e uma mulher foram condenados pelo assassinato e ocultação do corpo de uma idosa que havia denunciado à Polícia Militar uma atividade de tráfico de drogas em Lavras, no Sul de Minas Gerais.

Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público, dias antes do crime, a vítima informou à polícia sobre a venda de entorpecentes em um terreno vizinho à sua residência. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante, acusado de revender drogas.

Contudo, durante as investigações, a polícia identificou que o verdadeiro proprietário do material ilícito era outro envolvido — um dos réus do caso.

Esse homem, apontado como mandante do crime, foi sentenciado a 27 anos de prisão em regime fechado, além do pagamento de multa. Ele também foi condenado por coagir duas testemunhas durante o andamento do processo judicial.