Thaís é morta a facadas pelo ex 3 dias após pedir proteção

De acordo com a Polícia Civil, além de Juliana, a mãe dela — uma idosa de 68 anos — também foi atacada pelo agressor. A mulher sofreu ferimentos graves na região do abdômen e permanece internada, em estado estável, sob observação médica.

Segundo o delegado Ivanir Caliari, Juliana havia registrado um boletim de ocorrência contra o suspeito três dias antes do crime, relatando ameaças, tentativas de asfixia e agressões com faca. Na ocasião, ela obteve uma medida protetiva de urgência, concedida na sexta-feira (16), que estava em vigor no momento do ataque.

O caso é investigado como feminicídio. Dados da Secretaria da Segurança Pública apontam que, entre 2022 e 2024, 265 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul. Mais de 200 dessas vítimas eram mães, deixando 456 filhos órfãos.