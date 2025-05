Homem não percebe trem, é arrastado e morre

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas constataram o óbito. O ciclista era conhecido na região por trabalhar em uma banca de frutas no Mercado Público da cidade.

Ele foi atingido e arrastado por alguns metros, ficando preso sob o veículo. O caso aconteceu na manhã da última sexta-feira (16), em Sobral, no interior do Ceará.

Um entregador de 48 anos morreu após ser atropelado por um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O acidente ocorreu quando a vítima, que estava de bicicleta, tentava atravessar a linha férrea entre as estações Boulevard do Arco e Campo dos Velhos.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu em um ponto de grande movimentação, gerando preocupação entre moradores sobre a segurança de ciclistas e pedestres nas proximidades dos trilhos. O momento da colisão foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, aumentando a comoção popular.

A Metrofor, empresa que opera o VLT, informou em nota que o trem trafegava em baixa velocidade e com a buzina acionada, seguindo os protocolos de segurança para o trecho. A companhia também afirmou que está colaborando com a investigação e lamentou a morte do trabalhador.

“Nos solidarizamos com os familiares da vítima e estamos contribuindo com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido”, declarou.