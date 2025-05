Motorista morre e jovem de 19 anos fica ferido após carro capotar

João Pedro Scorpione de Oliveira Santos morreu na madrugada desta terça-feira (20) após capotar o carro que dirigia, um Fiat Uno e ficar preso às ferragens.

A vítima ficou presa às ferragens e morreu no local. Um jovem de 19 anos, que estava como passageiro, ficou ferido e foi levado ao hospital por uma equipe da Concessionária Morro da Mesa. O acidente aconteceu na rodovia MT-130, em Poxoréu (MT).