Taiwan: parceira na Saúde Global e exemplo de cobertura universal

A Saúde é um direito humano fundamental que exige cooperação internacional inclusiva. Num mundo marcado por pandemias e crises sanitárias globais, todas as vozes devem ser ouvidas, e Taiwan tem muito a oferecer neste nicho.

Desde 1995, a nação insular conta com o Sistema Nacional de Seguro de Saúde (NHI), que, atualmente, cobre o impressionante índice de 99,9% de sua população. Em rankings internacionais, como o da plataforma Numbeo, Taiwan foi classificada, consistentemente, como líder mundial em cuidados de Saúde, alcançando o primeiro lugar por sete anos consecutivos.

Este reconhecimento mundial demonstra a excelência do sistema de Saúde taiwanês, que não se limita a fornecer, tão somente, atendimento ao seu povo, mas, também, em garantir qualidade, eficiência e, na ponta, a satisfação do paciente.?Para tanto, há amplo investimento em Medicina Preventiva, em atenção primária e em inovação digital. Como exemplo, temos programas que ampliam o cuidado contínuo, como o Médico da Família, e soluções tecnológicas, tal como o aplicativo My Health Bank, além do cartão de seguro virtual, que oferece controle em tempo real ao cidadão sobre seus dados. Em Taiwan, a interoperabilidade digital segue padrões globais, com a integração de informações - o que é de fundamental importância para respostas mais rápidas a surtos epidemiológicos, inclusive. Desde 2008, a nação insular também lança mão da Avaliação de Tecnologias em Saúde (HTA). Em 2023, essa política pública permitiu a inclusão de terapias gênicas e celulares, abrindo caminho para a Medicina de Precisão no sistema público.??Durante a pandemia da Covid-19, Taiwan mostrou ao mundo sua capacidade de agir com agilidade e solidariedade. Além de proteger sua própria população por meio de medidas eficazes de contenção, o governo taiwanês forneceu ajuda a dezenas de países. Ao Brasil, para ilustrar, foram doadas máscaras e materiais de proteção que beneficiaram cidades como Goiânia-GO e Curitiba-PR. Este gesto humanitário reforça nosso papel como parceiro confiável e responsável.??Apesar dessas contribuições, claras e concretas, Taiwan permanece excluída da Organização Mundial da Saúde (OMS) em razão de interpretação incorreta da resolução 2.758, da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Aprovada em 1971, tal medida trata exclusivamente da representação da China nas Nações Unidas. Paralelo a isso, em nenhum momento, menciona Taiwan e tampouco concede à República Popular da China o direito de representar o povo taiwanês em organismos vinculados à ONU, como a OMS.??Esta exclusão não apenas carece de fundamento legal, como também compromete os esforços planetários no enfrentamento a emergências sanitárias. Afinal, a ausência taiwanesa em fóruns técnicos internacionais, como a Assembleia Mundial da Saúde, limita o intercâmbio de informações e de boas práticas, enfraquecendo a resposta coletiva a pandemias e a surtos globais.??O providencial seria a OMS adotar abordagem inclusiva e pragmática, fundamentada na cooperação técnica e no princípio da universalidade. Neste sentido, Taiwan está pronta para contribuir — com expertise técnica, soluções digitais comprovadas e histórico de solidariedade internacional. Sua participação efetiva na agenda da OMS, portanto, é primordial.