Padre Fábio de Melo diz estar 'a um passo de desistir' nas redes

O padre Fábio de Melo usou suas redes sociais nesta terça-feira (20) para desabafar sobre os ataques que tem sofrido após a polêmica envolvendo a demissão de um gerente de cafeteria em Joinville (SC). Em um texto emocionado, o religioso afirmou que está cansado da "crueldade" das redes sociais e admitiu: "Estou a um passo de desistir".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O caso começou no fim de semana, quando Melo relatou em seu Instagram um incidente em uma cafeteria da cidade. Segundo ele, havia divergência entre o preço anunciado de um pote de doce de leite e o valor cobrado no caixa. Ao questionar, ouviu do gerente que "se quiser levar, o preço certo é este". O relato viralizou e o funcionário foi demitido – decisão que gerou críticas tanto ao padre quanto ao estabelecimento.