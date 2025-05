Homem é flagrado se masturbando dentro de ônibus em São José

Um homem foi flagrado praticando ato obsceno dentro de um ônibus da linha 304, na tarde da última segunda-feira (19), por volta do meio-dia. O caso ocorreu enquanto o coletivo circulava por São José dos Campos.

De acordo com relatos de passageiras, o suspeito sentou-se ao lado de mulheres e, utilizando uma bolsa para se cobrir, começou a se masturbar. Após ser notado, mudou de assento e repetiu o comportamento ao lado de outra mulher.