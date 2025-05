Quem matou José? Morte cruel intriga polícia no Vale

Um homem de 32 anos foi encontrado morto na noite de segunda-feira (19) na Alameda Francisco da Cunha Menezes, no bairro Falcão, em Cunha. A vítima, identificada como José Arimatea de Oliveira Toledo, apresentava ferimentos na face e foi encontrada já sem vida por equipes da Polícia Militar e do Samu.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional de Guaratinguetá, os policiais militares foram acionados via Copom após relatos de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, a cerca de 500 metros da entrada da cidade, encontraram o homem caído no chão, com sinais evidentes de violência.

