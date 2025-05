Chef cozinha corpo de homem com legumes para encobrir assassinato

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O chef e ex-açougueiro Philipe Schneider, de 69 anos, confessou que roubou, sequestrou assassinou e esquartejou o corpo de George Meichler, de 60 anos, após uma tentativa frustrada de assalto em uma vila francesa chamada Brasc, no sul do país. O homem teria desaparecido em fevereiro de 2023.

Tentando esconder o crime, o chef esquartejou o corpo, queimou a cabeça, mãos e pés, e cozinhou partes em uma panela de legumes.

O cozinheiro ainda assumiu que fugiu com a van de Georges após colocar as partes do corpo dentro. Sua companheira nega qualquer envolvimento no crime.