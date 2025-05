VÍDEO: Lula é vaiado durante discurso na Marcha dos Prefeitos

Durante discurso na Marcha dos Prefeitos, em Brasília, que ocorreu nesta terça-feira (20), o presidente Lula (PT) foi vaiado, em uma crítica em relação aos impactos fiscais do projeto de ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5.000. O espaço reuniu 12 mil prefeitos na capital federal.

A medida poderia provocar, de acordo com o presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Paulo Ziulkoski, perdas de até 9,6 bilhões anuais aos cofres municipais. Apesar das manifestações, Lula não citou o episódio em seu discurso.