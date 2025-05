Pastor dizia usar a 'palavra de Deus' para estuprar fiéis

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

“Ele nos ensinou que deveríamos amar e respeitar nossa liderança no ministério. Então, me levava para a parte superior da igreja, com a desculpa de querer saber como era minha experiência com Deus e abusar de mim. Eu era uma criança, tinha 16 anos. Graças a Deus, depois de um tempo, ele não conseguia mais ter ereção, e aí as conjunções pararam”, declarou uma das vítimas.

Os abusos aconteceriam há pelo menos 20 anos. O religioso foi indiciado, mas o pedido de prisão preventiva foi negado pelo Poder Judiciário. O caso foi revelado nesta terça-feira (20).

Segundo a delegada Larissa Mascotte, o pastor se aproveitava de sua influência sobre as vítimas.