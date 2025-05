Tio e sobrinho morrem em acidente entre caminhões em rodovia

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um tio e um sobrinho morreram após acidente envolvendo dois caminhões na tarde desta terça-feira (20), no km 222 da BR-373, entre Imbituva e Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná.

As vítimas moravam em Mallet, que fica na mesma região do estado. Um dos caminhões estava carregado e seguia pela rodovia de Imbituba para Ponta Grossa, enquanto o outro seguia no sentido contrário e estava vazio.

O condutor do segundo veículo sofreu lesões leves e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo posteriormente encaminhado ao hospital local em Imbituva para atendimento médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. As causas do acidente serão analisadas pela PRF.